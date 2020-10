Lkw-Unfall auf der A45: Behinderungen erwartet

Ein Lastwagen war am späten Donnerstagabend in Fahrtrichtung Dortmund in die Mittelschutzplanke gekracht. Zunächst sei die Zugmaschine geborgen worden, seit 5.00 Uhr nun der Auflieger, so der Polizeisprecher. Der Fahrer wurde demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.