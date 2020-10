Preußisch Oldendorf (dpa/lnw) - Das war kein «kleiner Jungenstreich», wie die Polizei betont: Unbekannte haben 20 Baustellenlampen in Preußisch Oldendorf (Kreis Minden-Lübbecke) gestohlen. Die Geräte waren auf Warnbaken montiert, die an Baugruben an einer Straße standen, wie die Beamten am Freitag erklärten. Die Polizei suchte nach Zeugen des nächtlichen Diebstahls.

Von dpa