Rund 20 Maskierte blockieren und besprühen S-Bahn in Bochum

Solche Aktionen - auch Graffiti-Bombing genannt - gab es in Bochum in den vergangenen Monaten schon dreimal. Diesmal seien die Vermummten um 1.41 Uhr auf den Bahnsteig in Bochum-Ehrenfeld gestürmt, wo gerade die S-Bahn der Linie 1 eingefahren war. Sie blockierten eine Tür, so dass der Zug nicht weiterfahren konnte. Dann sprühten die Täter großflächig Graffiti auf die Bahn. Nach fünf Minuten verschwanden sie. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.