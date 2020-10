Köln (dpa/lnw) - Nach dem Fund eines vermeintlichen Sprengsatzes in einem abgestellten Zug in Köln hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Lüdenscheid festgenommen. Beamte durchsuchten aktuell die Wohnung des 21-Jährigen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von dpa