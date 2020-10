Tote Frau in Regentonne: Anklage gegen 75-jährigen Nachbarn

Hagen (dpa) - Fünf Monate nach dem Fund einer toten Frau in einer Regentonne in Hagen hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags gegen einen Nachbarn erhoben. Die 59-Jährige soll mit einem Eisenrohr geschlagen und dann erwürgt oder erdrosselt worden sein. Am Fundort im Keller habe bereits Werkzeug und Zement bereitgelegen, um den Körper einzubetonieren.