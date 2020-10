Kriegsgefangenenlager Stalag 326: Land erinnert an Befreiung

Schloß Holte-Stukenbrock (dpa/lnw) - 75 Jahre nach der Befreiung des Kriegsgefangenenlagers Stalag 326 in Schloß Holte-Stukenbrock haben Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen am Freitag der zahlreichen Opfer gedacht. Ministerpräsident Armin Laschet und Landtagspräsident André Kuper (beide CDU) erinnerten vor rund 100 Gästen an das Leid der rund 300 000 meist sowjetischen Kriegsgefangenen, die von 1941 bis 1945 in dem Lager am Rande des Teutoburger Waldes festgehalten wurden. Rund 65 000 von ihnen sollen in der Senne gestorben sein.

Von dpa