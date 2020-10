Völler, Fischer, Ballack, Möller und Vogts in Hall of Fame

Dortmund (dpa) - Die früheren Nationalspieler Rudi Völler, Klaus Fischer, Andreas Möller und Michael Ballack sowie Ex-Bundestrainer Berti Vogts sind in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden. Eine Fachjury wählte die fünf ehemaligen Profis in die Ruhmeshalle, wie das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund am Freitag mitteilte. Damit gehören nun 34 deutsche Fußball-Größen der Hall of Fame an, die 2018 mit der Gründungself gestartet war.

Von dpa