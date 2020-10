Rittner: Für Damen-Turnier in Köln war die WTA «zu träge»

Köln (dpa) - Ein Damen-Tennis-Turnier in Köln ist offenbar an der langsamen Reaktion der Damen-Organisation WTA gescheitert. Das sagte Turnierdirektorin und Bundestrainerin Barbara Rittner dem «Kölner Stadt-Anzeiger». «Wir haben noch geprüft, es so zu organisieren, dass wir hintereinander ein Damen- und ein Herren-Turnier in Köln veranstalten können. Wir haben Kontakt zur WTA-Tour aufgenommen, weil auch bei den Damen ganz viele Termine frei geworden sind. Aber sie hat leider zu träge reagiert», sagte Rittner, die nur rund vier Kilometer vom Veranstaltungsort entfernt wohnt: «Wir wollten trotzdem zwei Wochen nacheinander machen, so wurden es zwei ATP-Turniere. Ich habe natürlich trotzdem zugesagt.»

Von dpa