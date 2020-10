Altmaier nach French Open: Gewusst, «dass der Tag kommt»

Köln (dpa) - Tennis-Shootingstar Daniel Altmaier war nach eigener Auskunft auf den plötzlichen Hype um seine Person nach dem Einzug ins Achtelfinale der French Open gut vorbereitet. «Wir haben im engsten Kreis immer darüber gesprochen, dass der Tag irgendwann kommt», sagte der 22-Jährige am Samstag in Köln, wo er ab Montag beim ATP-Turnier spielen wird. «Dass er so schnell kommt, hätte ich nicht gedacht. Aber ich war ready für die Situation und fühle mich darin sehr wohl.»

Von dpa