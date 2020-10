Reise nur mit Negativ-Test: Viel los bei Teststationen

«Im Moment merken wir, dass die Leute vermehrt ankommen, insbesondere sind das Personen, die in den Urlaub fahren wollen», berichtete der Sprecher in Köln. Es müssten Wartezeiten von bis zu zwei Stunden in Kauf genommen werden. Es gebe aber noch Kapazitäten, die Lage vor Ort sei nicht chaotisch. Bis zu 300 Tests könnten am Hauptbahnhof täglich gemacht werden, dazu gebe es noch rund 100 Test-Reserven. Entspannter sei die Lage am Testzentrum am Flughafen.

Wie sechs weitere Städte und Kreise in NRW gilt Köln mit 54,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen seit diesem Samstag als Corona-Risikogebiet. Mehrere Bundesländer haben für Reisende aus solchen Hotspots Beschränkungen beschlossen. In den meisten Ländern dürfen Urlauber aus Gebieten mit Neuinfektionszahlen über der kritischen Grenze von 50 nur dann beherbergt werden, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können.

Das Landesgesundheitsministerium hatte am Freitag einen Erlass an die Kommunen geschickt, wonach es in den nun beginnenden Herbstferien kostenlose Testmöglichkeiten für Deutschlandurlauber aus den betroffenen Risikokommunen geben soll.

In Solingen, ebenfalls über der kritischen Schwelle von 50 bei der 7-Tages-Inzidenz, sind die Testkapazitäten ausgeweitet worden. In der Lungenklinik Bethanien werden nun auch am Wochenende Abstriche gemacht. «Ich gehe von einer hohen Auslastung aus», sagte eine Stadtsprecherin am Samstag. Das «Solinger Tageblatt» hatte zuvor von langen Warteschlangen berichtet.

Andere Risikoregionen verwiesen Bürger, die in den Urlaub wollten, auf die Hausarztpraxen, so etwa Hagen oder der Kreis Recklinghausen. Ein Sprecher der Stadt Wuppertal empfahl, zum Testzentrum an den Düsseldorfer Flughafen zu fahren.