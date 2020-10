Dachstuhl in Flammen: Bewohner rettet Nachbarn

Essen (dpa/lnw) - Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Essen ist in der Nacht zu Sonntag ausgebrannt. Ein Bewohner habe das Feuer bemerkt und seine Nachbarn gewarnt, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Mehrere Bewohner hätten zudem eine ältere, hörgeschädigte Mieterin aus ihrer Wohnung gerettet. Verletzt wurde niemand.