Seniorin reißt mit Auto Grabsteine um und landet in Graben

Detmold (dpa/lnw) - Eine Seniorin hat auf einem Friedhof in Detmold offensichtlich Gas und Bremse ihres Autos verwechselt und mit dem Wagen zwei Grabsteine umgerissen. Darauf habe das Auto der 85-Jährigen eine Hecke durchbrochen und sei in einem zwei Meter tiefen Graben gelandet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Seniorin sei bei dem Unfall am Freitagnachmittag leicht verletzt worden.

Von dpa