72-Jähriger an Bahnhof angegriffen und bestohlen

Dortmund (dpa/lnw) - An einem Bahnhof in Dortmund ist ein 72 Jahre alter Mann von zwei jungen Männern angegriffen, geschlagen und bestohlen worden. Der Mann habe eine Gruppe am Freitagabend dabei beobachtet, wie sie am Bahnhof im Ortsteil Aplerbeck die Scheibe einer Fahrplanauskunft einschlug, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als er die fünf bis sechs Unbekannten darauf ansprach, sollen zwei der jungen Männer ihn angegriffen haben.

Von dpa