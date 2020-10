Mann mit Messerstichen verletzt: Mordkommission ermittelt

Die vier Männer flüchteten nach Angaben der Polizei in einem Auto. Vier Tatverdächtige wurden am Sonntagvormittag festgenommen und sollten noch am Sonntag von einer Mordkommission vernommen werden. Worum es bei dem Streit ging und warum die Auseinandersetzung eskalierte, war nach Auskunft des ermittelnden Oberstaatsanwalts zunächst unklar. «Die Ermittlungen zu dem Motiv der Angreifer stehen noch ganz am Anfang», betonte er.