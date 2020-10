Geringere Apfelernte in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr gut 63 000 Tonnen Äpfel geerntet worden. Das sind 7,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Den größten Anteil lieferte dabei die Sorte Elstar. Auf sie entfiel gut ein Viertel der Ernte.