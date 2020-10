Köln (dpa/lnw) - Bei einer Auseinandersetzung ist am späten Sonntagabend in Köln ein Mann schwer mit einem Messer verletzt worden. Er sei in eine Klinik gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Weitere Angaben zum Zustand des Verletzten machte sie zunächst nicht. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet.

Von dpa