Warnstreiks treffen Essen und Wuppertal

Essen/Wuppertal (dpa/lnw) - Mehr als 2500 Beschäftigte in Krankenhäusern, Kitas, Verwaltungen und Entsorgungsbetrieben in Essen und Wuppertal haben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Montag mit Arbeitsniederlegungen die Verdi-Tarifforderungen unterstützt. In Essen streikten nach Angaben der Gewerkschaft knapp 2000 Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes, darunter Mitarbeiter dreier Krankenhäuser. In Wuppertal legten 800 Beschäftige die Arbeit nieder. In beiden Städten seien vereinzelt auch Kitas geschlossen geblieben. Verdi habe hier aber bewusst keinen Schwerpunkt der Streikaktionen gesetzt.

Von dpa