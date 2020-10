Uniklinik: Wieder so viele Patienten wie vor Hacker-Angriff

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer Uni-Klinik behandelt nach einem Hacker-Angriff mit weitreichenden Folgen inzwischen mit 800 bis 900 Patienten wieder so viele wie zuvor. Das teilte die Klinik am Montag mit. Der Krisenstab, offiziell Krankenhauseinsatzleitung genannt, trat am Montag zum letzten Mal zusammen. «Auch die Erreichbarkeit per E-Mail ist seit der letzten Woche wiederhergestellt», so ein Sprecher am Montag.

Von dpa