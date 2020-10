Düsseldorf gegen Regensburg wohl ohne Fans

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf droht am Sonntag im Heimduell (13.30 Uhr) mit Jahn Regensburg ein Geisterspiel. «Aufgrund des hohen Sieben-Tage-Inzidenz-Wertes in Düsseldorf ist aktuell davon auszugehen, dass das Heimspiel nicht wie geplant vor bis zu 10 800 Zuschauern stattfinden kann», teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit Verweis auf die steigenden Corona-Zahlen mit. Der Verein setzt den freien Ticketvorverkauf aus, der am Dienstag beginnen sollte. Eine endgültige Entscheidung über die erlaubte Zuschauerzahl werde allerdings erst am Ende der Woche erwartet.

