Demnach waren die Tiere in fünf Fällen an andere Bundesländer ausgeliehen worden. Nur wenige haben bisher eigene Spürhunde für Handys, Speicherkarten oder USB-Sticks ausgebildet. Bis Ende 2021 sollen in NRW 20 Datenspeicher-Spürhunde einsatzbereit sein, wie es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD heißt. Für das Trainings-Material, mit dem die Hunde abgerichtet werden - also zum Beispiel Handys - wurden laut Innenministerium bisher rund 5000 Euro ausgegeben. «Weitere Kosten für die Ausbildung werden nicht individuell erhoben.»

Ein damals noch ausgeliehener Datenspeicher-Spürhund aus Sachsen hatte im Missbrauchsfall Lügde eine wichtige Rolle gespielt: Das Tier fand am Tatort Beweise, die vorher übersehen worden waren. Danach begann auch NRW mit der Ausbildung von entsprechenden Diensthunden.