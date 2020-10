Bevölkerungszahl in NRW leicht geschrumpft

Wiesbaden/Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Bevölkerungszahl in Nordrhein-Westfalen ist nach mehreren Jahren des Wachstums erstmals leicht gesunken. Zum 30. Juni wurden rund 15 400 Menschen weniger gezählt als sechs Monate zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Demnach leben nach aktuellsten Daten 17 931 816 Einwohner in NRW - gut 9,1 Millionen Frauen und knapp 8,8 Millionen Männer. Ende 2019 waren noch genau 17 947 221 Bewohner gemeldet worden.

Von dpa