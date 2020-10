Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Essen/Wuppertal (dpa/lnw) - Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Verdi ruft für diesen Mittwoch in ganz Nordrhein-Westfalen zu Arbeitsniederlegungen in Stadtverwaltungen, Kliniken, Sparkassen sowie kommunalen Entsorgern und Stadtwerken auf, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Auch in Kitas könnten Mitarbeiterinnen ihre Arbeit niederlegen. Zudem ist der Nahverkehr betroffen - am Mittwoch zunächst am Niederrhein, etwa in Wesel und Moers (Niederrheinische Verkehrsbetriebe, kurz Niag). Am Donnerstag zielen die Ausstände unter anderem auf die Rheinbahn in Düsseldorf sowie auf Nahverkehrsbetriebe in Hamm und Unna.

Von dpa