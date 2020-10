Sperrstunde in Köln künftig ab 1.00 Uhr

Köln (dpa/lnw) - In Köln gilt ab Mittwoch für die Gastronomie bis auf weiteres eine Sperrstunde ab 1.00 Uhr. Das sagte am Dienstag eine Sprecherin der Stadt. Die NRW-Landesregierung hatte am Montag einen Erlass für alle Kommunen herausgegeben, der die Corona-Maßnahmen im Land vereinheitlichen soll. Ab der Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen sollen die Kommunen auch Sperrstunden verhängen. Köln liegt weit über dieser Marke.

Von dpa