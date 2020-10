Düsseldorfer Wirte wollen sich gegen Sperrstunde wehren

Nachdem in Düsseldorf am Montag mehr als 50 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen verzeichnet wurden, hatte die Landeshauptstadt eine Sperrstunde zwischen 1.00 Uhr und 6.00 Uhr als Maßnahme gegen die Verbreitung des Virus beschlossen. Auch landesweit sollen solche Sperrstunden kommen: In einem neuen Erlass der Landesregierung werden die Kommunen angewiesen, ab dem Neuinfektionswert 50 «Öffnungszeiten gastronomischer Einrichtungen» zu reduzieren und zeitlich entsprechende Verkaufsverbote für alkoholische Getränke zu verfügen.

Der von der Dehoga unterstützte Eilantrag wurde zunächst noch nicht eingereicht, weil noch die entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt abgewartet und dann geprüft werden sollte, wie Kolaric berichtete. Ein Wirt werde den Eilantrag stellen, der vom Verband und vielen anderen Gastronomen unterstützt werde.

Sollten auch in anderen Städten Sperrstunden kommen, behalte man sich dort juristische Mittel vor. In mehreren Städten und Kreisen in NRW liegt die Inzidenz derzeit über 50. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.