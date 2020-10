Von der Heydt-Museum erwirbt Arbeiten von Jankel Adler

Wuppertal (dpa) - Das Von-der-Heydt-Museum in Wuppertal hat eine umfangreiche Werksammlung des polnisch-jüdischen Malers Jankel Adler (1895-1949) gekauft. Die 548 Grafiken und vier Gemälde seien mit Hilfe der Von-der-Heydt-Stiftung, des NRW-Kulturministeriums, der Kulturstiftung der Länder sowie mit einer Spende erworben worden, teilte das Museum am Dienstag mit. Das Konvolut stamme überwiegend aus dem Nachlass des Künstlers und vertrete sein Schaffen von den 1920er Jahren, seiner Zeit in Paris, bis später im Exil in England.

Von dpa