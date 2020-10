Viele Wolken und etwas Regen in NRW

Essen (dpa/lnw) - In der zweiten Wochenhälfte erwarten die Menschen in Nordrhein-Westfalen dichte Wolken und immer wieder Regen. Am Mittwoch gibt es vor allem zwischen dem Weserbergland und dem Sauerland Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Im Rheinland kann sich der Himmel auch mal auflockern. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Ostwestfalen und 13 Grad am Rhein.

Von dpa