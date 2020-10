«Unsere Preisträgerin verbindet die Vision eines klimaneutralen Kontinents mutig und leidenschaftlich mit Ihrem Namen», sagte der Vorsitzende der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis, Stefan Schulze-Hausmann, laut Mitteilung. Ziele der Auszeichnung seien es, das «Green Deal»-Projekt bekannter zu machen und «seine Protagonistin» zu stärken.

Um die Klimakrise zu stoppen, soll die europäische Wirtschaft nach Plänen der EU-Kommission grundlegend umgebaut werden. Der «Green Deal» soll die EU bis 2050 klimaneutral machen, so dass nicht mehr CO2 ausgestoßen als auf anderen Wegen wieder aufgenommen wird.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird in verschiedenen Kategorien verliehen - auch an Unternehmen und Kommunen. Die Ehrenpreise gehen an Persönlichkeiten, die den Organisatoren zufolge dem Thema Nachhaltigkeit «Strahlkraft» verleihen. Ehrenpreisträger waren bereits unter anderem Alt-Bundespräsident Joachim Gauck und Prinz Charles. Im vergangenen Jahr wurde Greta Thunberg mit dem Sonderpreis des Nachhaltigkeitspreises für ihr Klimaschutz-Engagement geehrt.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird in diesem Jahr zum 13. Mal verliehen. In der Stiftung, die den Preis verleiht, arbeiten Bundesregierung, Kommunalverbände, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftliche Organisationen und Forschungseinrichtungen zusammen.