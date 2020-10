Sechs SPD-Arbeitsgemeinschaften unterstützen Kutschaty

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Vorsitzenden von sechs Arbeitsgemeinschaften der SPD in NRW haben sich in einer gemeinsamen Erklärung hinter die Kandidatur von Thomas Kutschaty für den Landesvorsitz seiner Partei gestellt. Darunter sind die Leiter der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen, der Arbeitsgemeinschaft 60plus, sowie der Sozialdemokratischen Frauen und der Arbeitsgemeinschaft queer, die sich unter anderem mit lesbisch-schwulen Politikthemen in der SPD beschäftigt.

Von dpa