Corona-Tests negativ: Dürens Vorfreude auf Bayern steigt

München (dpa) - Dem größten Spiel der Vereinsgeschichte steht aus Sicht des 1. FC Düren nichts mehr im Wege. Auch die am Dienstagmorgen noch in der Heimat durchgeführte vierte Corona-Testreihe der Oberliga-Fußballer vor dem Pokal-Knüller beim FC Bayern München am Donnerstag (20.45 Uhr/Sky und Sport1) fiel negativ aus. «Alle Ergebnisse waren negativ», bestätigte Dürens Pressesprecher Kevin Teichmann am Mittwoch der dpa.

Von dpa