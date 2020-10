Düsseldorf begründet Sperrstunde: Disziplin nimmt nachts ab

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit einer Allgemeinverfügung hat die Stadt Düsseldorf am Dienstagabend die angekündigte Sperrstunde für Restaurants und Kneipen in Kraft gesetzt. In der schriftlichen Begründung heißt es unter anderem, dass «die Bereitschaft, sich an bestehende Hygiene- und Verhaltensvorschriften zu halten, besonders stark in den nächtlichen Stunden ab 1 Uhr abnimmt.» Ein Wirt will laut Branchenverband Dehoga im Namen vieler Kollegen dagegen klagen.

Von dpa