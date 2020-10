Bonner Basketballer im Pokal gegen Oldenburg ohne Zuschauer

Bonn (dpa/lnw) - Die Bundesliga-Basketballer von Telekom Baskets Bonn werden das Pokalspiel am Samstag (18.00 Uhr/Magenta Sport) gegen EWE Baskets Oldenburg ohne Zuschauer im Telekom Dome austragen. Das sagte Baskets-Sprecher Marius Volkmann am Mittwoch auf Anfrage. «Für dieses Wochenende planen wir ohne Zuschauer. Für die nächsten Heimspiele müssen wir die derzeit dynamische Corona-Entwicklung beobachten.» In Bonn lag die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner bei eine Wert von rund 43.

Von dpa