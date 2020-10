Erkelenz (dpa/lnw) - Nachdem die Landesregierung die Pläne für die künftige Entwicklung im rheinischen Braunkohlerevier vorgestellt hat, beginnt am Donnerstag (18.00) vor Ort die Bürgerbeteiligung. Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) kommt nach Erkelenz zu einer Dialogveranstaltung, die im Internet verfolgt werden kann. Vor Ort können wegen der Corona-Beschränkungen nur wenige Menschen sein. Erkelenz liegt am Rand des Braunkohletagebaus Garzweiler. Dort sollen noch fünf Dörfer der Kohlegewinnung weichen.

Mit der Leitentscheidung der Landesregierung wird der auf Bundesebene beschlossene Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen umgesetzt. Der Entwurf kann bis Anfang Dezember digital kommentiert werden. Eine zweite Dialogveranstaltung ist am 29. Oktober in Kerpen geplant.