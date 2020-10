In Nordrhein-Westfalen wird es wolkig und regnerisch

Offenbach (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen zeigt sich zum Ende der Woche wechselhaft. Der Donnerstag ist stark bewölkt bis bedeckt. Von Südwestfalen über das Sauerland bis zur Eifel kann es zeitweise leicht regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 11 Grad. Auch in der Nacht zum Freitag kann es regnen bei Tiefstwerten von 8 bis 5 Grad, in den Hochlagen 2 Grad.