Anwältin: Familie aus NRW verreist nach Gerichtserfolg

Düsseldorf/Stuttgart (dpa) - Eine Familie aus Marl (NRW), die per Eilantrag vor dem Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg das dortige Beherbergungsverbot gekippt hat, tritt nun ihren Urlaub im Kreis Ravensburg an. Das sagte die Anwältin der Familie, Elisabeth Rahe, der Deutschen Presse-Agentur. Die Familie sei bei dem Urlaub in einem Ferienhaus unter sich und in keinem Hotel, betonte die Anwältin.

Von dpa