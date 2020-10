Brief statt Besuch: Bundespräsident dankt Polizisten

Münster (dpa) - Der Bundespräsident hat sich per Brief an Studenten und Lehrende der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster gewandt und den Beamten sein Vertrauen ausgesprochen. Aufgrund der Corona-Krise hatte Frank-Walter Steinmeier einen für Donnerstag geplanten Besuch an der Schule absagen müssen. «Wie gern wäre ich diese Woche bei Ihnen in Münster gewesen, aber Corona hat uns diesen Plan nun schon zum zweiten Mal durchkreuzt», heißt es in dem Schreiben laut einer Mitteilung der Hochschule.

Von dpa