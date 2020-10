Polizei: «Schwertkampf» entpuppte sich als Freiluft-Sport

Essen (dpa) - Kurioser Einsatz der Polizei in Essen: Ein Anrufer hatte am Donnerstag drei mit Schwertern kämpfende Personen auf einer Wiese gemeldet. Ein bewaffneter Motorradpolizist eilte zum vermeintlichen Tatort - und traf drei Mitglieder eines Fechtclubs an. «Aufgrund der sich verschärfenden Corona-Situation habe man sich entschlossen, im Freien an der frischen Luft zu trainieren», löste die Polizei das Rätsel in einer Mitteilung auf.

Von dpa