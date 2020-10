Eintracht Braunschweig will gegen Bochum Wiedergutmachung

Der ehemalige Bochumer Torhüter Felix Dornebusch ergänzte: «Wir alle wollen wieder dieses Gefühl nach einem Sieg mitnehmen und in der Kabine zusammen feiern.» Gegen Bochum muss Meyer allerdings die verletzten beziehungsweise angeschlagenen Niko Kijewski, Leon Bürger, Iba May und Suleiman Abdullahi ersetzen. Außerdem ist der Einsatz von Leandro Putaro, Marcel Bär und Felix Kroos noch fraglich. Mittelfeldspieler Patrick Kammerbauer steht dagegen vor einer Rückkehr in den Kader.