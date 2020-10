Köln (dpa) - Jonas Hector hat seinen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Wie sein Verein 1. FC Köln am Donnerstag mitteilte, gab der 30 Jahre alte FC-Kapitän private Gründe für seinen Entschluss an. Bundestrainer Joachim Löw hatte Hector bereits in einem persönlichen Gespräch Anfang September über seine Absicht informiert.

Von dpa