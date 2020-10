Köln (dpa) - Komiker Bülent Ceylan (44) hat sich gut auf seine Aufgabe als Rateteam-Mitglied der ProSieben-Show «The Masked Singer» vorbereitet. Er habe mehr als 4000 prominente Namen auf einer Liste, erklärte er am Donnerstag. Da sei er gerade sehr dran am Arbeiten. Der Grund: «Ich bin so scheiße ehrgeizig.»

Von dpa