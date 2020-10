Bielefeld und Bonn überschreiten Corona-Warnstufe

Bielefeld (dpa/lnw) - Bielefeld und Bonn haben die wichtige Grenze von 50 gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche überschritten. Mit 51,5 liegt der Wert in Bielefeld nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Freitagmorgen knapp über der Schwelle. Auch Bonn habe die Grenze überschritten, sagte am Freitagmittag eine Sprecherin der Stadt. Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit wurden am Freitag in NRW im Vergleich zum Vortag 2154 Infizierte mehr gemeldet. Aktuell seien damit 14 400 Menschen in NRW nachweislich infiziert.

Von dpa