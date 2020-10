Fußball-Zweitligist Paderborn verpflichtet Heller

Paderborn (dpa) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat sich noch einmal in der Offensive verstärkt. Der Bundesliga-Absteiger verpflichtete den früheren Junioren-Nationalspieler Marcel Heller. Der 34-Jährige, der für Eintracht Frankfurt, den FC Augsburg und Darmstadt 98 insgesamt 123 Erstliga-Spiele absolviert hat, war nach seinem Vertragsende in Darmstadt vereinslos. Er unterschrieb einen Einjahresvertrag. Heller spielte zudem für den MSV Duisburg, Alemannia Aachen und Dynamo Dresden und kommt auch auf 124 Einsätze in der 2. Liga.

Von dpa