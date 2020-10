Geiselnehmer wäre in drei Wochen aus JVA entlassen worden

Münster (dpa/lnw) - Der Häftling, der am Freitag bei einer Geiselnahme in der JVA Münster von der Polizei erschossen wurde, wäre in gut drei Wochen entlassen worden. Das sagte eine Sprecherin des Justizministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Die Entlassung des Deutschen war demnach für den 10. November vorgesehen.