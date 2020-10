19-Jähriger driftet unter Beifall durch Kreisverkehr

Iserlohn (dpa/lnw) - Ein 19 Jahre alter Fahranfänger ist in Iserlohn mit einem Auto mehrfach durch einen Kreisverkehr gedriftet und hat sich dabei bejubeln und filmen lassen. Führerschein und Wagen wurden eingezogen, ein Handy mit einem Film der Szenerie wurde sichergestellt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Etwa zehn Minuten sei der Wagen laut Zeugen am Donnerstag gegen 19 Uhr mit hoher Geschwindigkeit durch den Kreisverkehr gefahren, wobei er sich durch hartes Bremsen um die eigene Achse gedreht und mehrfach gegen die Fahrtrichtung unterwegs gewesen sei.

Von dpa