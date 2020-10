Eintracht gibt Entwarnung für Hinteregger und Silva vor Köln

Frankfurt/Main (dpa/lnw) - Eintracht Frankfurt kann im Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln mit Verteidiger Martin Hinteregger und Stürmer André Silva antreten. «Den Nationalspielern geht es gut», sagte Trainer Adi Hütter am Freitag. «Martin hat einen Schlag abbekommen, trainiert aber wieder.» Hinteregger spielte mit Österreich in Rumänien (1:0). Auch einem Einsatz des Portugiesen Silva stehe nichts im Wege.

Von dpa