Laschet: Über CDU-Parteitag wird Ende Oktober entschieden

Berlin/Düsseldorf (dpa) - Das Präsidium der CDU wird nach Angaben von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am 26. Oktober über den geplanten Bundesparteitag in Stuttgart entscheiden. Es müsse abgewogen werden zwischen dem Gesundheitsschutz in der Corona-Pandemie und der gesetzlichen Pflicht, alle zwei Jahre den Parteivorstand zu wählen, sagte Laschet am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa