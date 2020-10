Ex-Mailänder Lazaro will Trainer Rose Tipps geben

Mönchengladbach (dpa) - Neuzugang Valentino Lazaro kann seinem Club Borussia Mönchengladbach wegen einer Verletzung noch nicht helfen, der Leihspieler von Inter Mailand will seinem Coach aber vor dem ersten Champions-League-Spiel am nächsten Mittwoch in Mailand einige Tipps verraten. «Der Trainer ist schlau genug, sich eigene Gedanken zu machen. Aber natürlich haben wir darüber geredet, wie die Mailänder spielen. Wenn er danach fragt, werde ich ihm vielleicht ein paar Tipps geben können», sagte Lazaro der «Bild».