Mann sticht nach Streit auf 26-Jährigen ein

Freudenberg-Oberfischbach (dpa/lnw) - Ein 18-Jähriger soll im Kreis Siegen-Wittgenstein mit einem Messer auf einen 26-Jährigen eingestochen und ihn verletzt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der mutmaßliche Täter mit einer Taschenlampe in das Haus des Mannes in Freudenberg-Oberfischbach geleuchtet haben. Daraufhin sei der Bewohner am Freitagabend aus dem Haus gekommen und habe den jungen Mann zur Rede gestellt. Nach einem kurzen Streit habe der 18-Jährige auf den Bewohner eingestochen.

