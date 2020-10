NRW teste rund 350 000 Menschen pro Woche auf eine Infizierung mit dem Coronavirus - möglich seien derzeit sogar 400 000 pro Woche. Das Gesundheitssystem habe noch «sehr viele Kapazitäten» zur Versorgung Infizierter - auch in der Intensivmedizin.

Das NRW-Kabinett hatte am Freitag verschärfte Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen - darunter strenge Kontaktbeschränkungen und eine erweiterte Maskenpflicht, etwa in Fußgängerzonen, sowie eine Sperrstunde in Gebieten mit hohen Infektionsraten ab 23.00 Uhr.

Kölner Gastwirte klagen bereits gegen die in der Domstadt schon zuvor verhängte Sperrstunde von 1.00 Uhr bis 6.00 Uhr und den in dieser Zeit untersagten Verkauf von alkoholischen Getränken. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte die Sperrstunde in der Bundeshauptstadt am Freitag gekippt.

Er gehe davon aus, dass die nordrhein-westfälische Verordnung rechtssicher sei, sagte Laumann. «Es ist nicht die Lösung, sondern es ist ein Teil der Lösung, um Kontakte zu reduzieren», erklärte er. Im Winterhalbjahr drohten durch größere Enge in geschlossenen Räumen erhöhte Ansteckungsgefahren.

Laumann bekräftigte, dass das Land finanzielle Mittel bereitstellen werde, um rund 1000 zusätzliche Leute für die Nachverfolgung von Infektionsketten zu mobilisieren. Am Freitag hatte er eingeräumt, dass es derzeit in NRW rund 2300 Beschäftigte dafür gebe, allerdings etwa 4500 Leute nötig wären.