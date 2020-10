Badminton-Meisterin Yvonne Li unterliegt im Halbfinale

Ebenfalls im Halbfinale steht das deutsche Mixed mit Mark Lamsfuß und Isabel Herttrich. Das Duo trifft auf die an Position zwei gesetzten Engländer Marcus Ellis und Lauren Smith. Die Danish Open sind das erste Topturnier im Welt-Badminton seit der Corona-Unterbrechung Anfang März. Nach einer Ankündigung des Weltverbandes in dieser Woche wird es auch das letzte Turnier der World Tour in diesem Jahr sein.