Tennis-Turnier in Köln auch nächste Woche ohne Zuschauer

Köln (dpa) - Auch das zweite Tennis-Turnier in Köln in der kommenden Woche wird ohne Publikum ausgetragen. Das bestätigte Veranstalter Edwin Weindorfer im Rahmen der Auslosung am Samstag. «Wir werden auch die zweite Woche ohne Zuseher spielen. Es gibt leider für uns keine andere Möglichkeit zur Zeit. Wir wollen, dass die zwei Wochen in Köln wirklich sicher über die Bühne gehen», sagte Weindorfer.

Von dpa